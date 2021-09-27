Колишній чемпіон світу Хей назвав ідеальним виступ Усика у бою з Джошуа

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На думку Хея, Усик лише одного разу пропустив відчутний удар від Джошуа.

"Отже, у нас з'явився новий об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі, і його ім'я - Олександр Усик. І він показав ідеальний виступ, побивши Ентоні Джошуа, тепер уже колишнього чемпіона. Суддівське рішення було цілком очевидним, Усик неодноразово потряс Ей Джея і всього один раз побував в неприємній ситуації. І ви повинні віддати йому належне", - розпочав британець.

Попри виграш Усика Хей зізнався, що не вірив в даний результат перед боєм.

"Я не вірив в те, що Усик зможе реалізувати свій "геймплан" на цей бій. Джошуа ж слід було більше користуватися своєю силою, щоб зупинити його і придушити, однак він не зробив цього Йому не варто було вплутуватися в боксерський матч з найкращим боксером", - додав Хей.

Довідка

Усик став лише третім боксером в історії, який спочатку завоював чемпіонський титул у важкій вазі, а після цього - в суперважкій вазі.