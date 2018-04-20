Бывший боевик "ДНР" устроился прокурором в Донецкой области

“Работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области, он попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году. По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года.

Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав ДНР”, — написал Бондаренко.

По его словам, длительный промежуток времени мужчина совершал вооруженное патрулирование блокпостов “ДНР” для противодействия подразделениям МВД и Вооруженным силам Украины.

Прокуратурой Донецкой области сообщено лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бондаренко отметил, что в ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого “прокурора” к совершению других преступлений, предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области действовала разбойная группировка под видом полицейских.