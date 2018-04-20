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Бывший боевик "ДНР" устроился прокурором в Донецкой области

Киев • УНН

 • 16752 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывший боевик "ДНР" работал в управлении юстиции Донецкой области, а затем устроился прокурором, пройдя конкурс на должность. Об этом на своей странице в Facebook прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко, передает УНН.

Бывший боевик "ДНР" устроился прокурором в Донецкой области

“Работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области, он попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году. По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года.

Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав ДНР”, — написал Бондаренко.

По его словам, длительный промежуток времени мужчина совершал вооруженное патрулирование блокпостов “ДНР” для противодействия подразделениям МВД и Вооруженным силам Украины.

Прокуратурой Донецкой области сообщено лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бондаренко отметил, что в ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого “прокурора” к совершению других преступлений, предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области действовала разбойная группировка под видом полицейских.

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