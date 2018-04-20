Колишній бойовик "ДНР" влаштувався прокурором на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишній бойовик "ДНР" працював в управлінні юстиції Донецької області, а потім влаштувався прокурором, пройшовши конкурс на посаду. Про це на своїй сторінці у Facebook прокурор Донецької області Євген Бондаренко, передає УНН.
“Працюючи держслужбовцем виконавчої служби ГУ юстиції Донецької області, він спробував свої сили на конкурсі для працевлаштування в органах прокуратури у 2016 році. За результатами конкурсу був працевлаштований прокурором в органах прокуратури Донецької області з 2017 року.
Установлено, що 2014 року цей державний службовець (тоді ще виконавчої служби), а нинішній прокурор, входив до складу ДНР”, — написав Бондаренко.
За його словами, тривалий проміжок часу чоловік здійснював збройне патрулювання блокпостів "ДНР" для протидії підрозділам МВС та Збройним силам України.
Прокуратурою Донецької області повідомлено особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 КК України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях). На теперішній час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бондаренко зазначив, що у ході досудового розслідування будуть відпрацьовані можливі версії причетності цього “прокурора” до вчинення інших злочинів передбачених українським законодавством, зокрема, наявність складу злочину за ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині діяло розбійне угруповання під виглядом поліцейських.