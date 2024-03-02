Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.