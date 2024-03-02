Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Киев • УНН
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек. Только что спасатели деблокировали из-под завалов тело человека. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"Поисково-спасательная операция продолжается", - информирует Кипер.
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.
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