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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв оползней в Индии возросло до 158

Количество жертв оползней в Индии возросло до 158

Киев  •  УНН

31 июля 2024, 09:10  •  3082 просмотра

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Мощные оползни в штате Керала унесли жизни 158 человек, еще более 220 считаются пропавшими без вести. Спасательные операции осложняются из-за проливных дождей, разрушенных мостов и отрезанных деревень.

Количество погибших в результате мощных оползней, обрушившихся на южный индийский штат Керала во вторник превысило 158 человек. Еще более 220 человек считаются пропавшими без вести. Об этом пишет BBC, сообщает УНН

Детали 

Спасатели говорят, что ищут людей, под обвалившимися крышами и обломками разрушенных домов.  Впрочем спасательные операции затрудняют продолжающиеся проливные дожди. 

В результате стихийного бедствия село Мундаккай оказалось отрезанным рекой.  Оползни также разрушили ключевые мосты, соединяющие отдаленные районы.

Сейчас спасены более 3 000 человек. Их перевезли в 45 лагерей помощи. Среди тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести - работники плантаций и трудовые мигранты, которые жили в регионе. 

Визуальные снимки с места происшествия показывают масштабы разрушений: вырванные с корнями деревья лежат на затопленных дорогах и разрушенных домах.

Дополнение 

Оползни стали самым сильным бедствием, обрушившимся на штат с 2018 года, когда в результате наводнений погибло более 400 человек.

Напомним 

Оползни произошли в холмистых районах в округе Ваянад рано утром во вторник, когда большинство жителей спали. Считается, что около 350 семей проживали в пострадавших регионах, где расположено несколько чайных и кардамоновых плантаций.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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