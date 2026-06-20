Количество раненых в результате авиаударов по Запорожью возросло до 12

Количество раненых в результате вражеских авиаударов по Запорожью возросло до 12. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что российские авиабомбы убили пять человек, разрушили и повредили жилые и нежилые здания.

В том числе повреждены здания социальной инфраструктуры, а также территория конно-спортивного клуба - констатировал Федоров.

Напомним

В субботу, 20 июня, российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры и район ГЭС.

В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции