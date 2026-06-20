Количество раненых в результате авиаударов по Запорожью возросло до 12
Киев • УНН
В результате вражеских авиаударов по Запорожью количество раненых возросло до 12. Российские авиабомбы убили пять человек и повредили жилые здания.
Количество раненых в результате вражеских авиаударов по Запорожью возросло до 12. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
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Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.
В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что российские авиабомбы убили пять человек, разрушили и повредили жилые и нежилые здания.
В том числе повреждены здания социальной инфраструктуры, а также территория конно-спортивного клуба
Напомним
В субботу, 20 июня, российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры и район ГЭС.
В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции19.06.26, 20:46 • 3898 просмотров