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Количество раненых в результате авиаударов по Запорожью возросло до 12

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

В результате вражеских авиаударов по Запорожью количество раненых возросло до 12. Российские авиабомбы убили пять человек и повредили жилые здания.

Количество раненых в результате авиаударов по Запорожью возросло до 12

Количество раненых в результате вражеских авиаударов по Запорожью возросло до 12. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что российские авиабомбы убили пять человек, разрушили и повредили жилые и нежилые здания.

В том числе повреждены здания социальной инфраструктуры, а также территория конно-спортивного клуба

- констатировал Федоров.

Напомним

В субботу, 20 июня, российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры и район ГЭС.

В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции19.06.26, 20:46 • 3898 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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