Количество пострадавших в Харькове возросло до девяти: один человек в крайне тяжелом состоянии

Враг ударил по Харькову 16 дронами. Количество пострадавших в городе возросло до девяти. Более сотни жилых помещений остались без окон из-за атаки. Городские власти проводят опрос населения для того, чтобы при необходимости предоставить альтернативное временное жилье. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов передает УНН.

Посреди бела дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому. По городу вспыхнули пожары - сказал Синегубов.

По его словам, по городу вспыхнули пожары. Также количество пострадавших после российской атаки возросло до 9.

Девять человек сейчас получили ранения, из них пять – госпитализированы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Это человек, который проезжал рядом с местом попадания - сказал Синегубов.

Еще двое - госпитализированы в хирургию, двое - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован со взрывным ранением, трое - получили помощь на месте.

Глава ОВА добавил, что вблизи попадания соответствующие службы будут проходить по квартирам и домам, чтобы выявить тех людей, которым еще необходимо оказать медицинскую помощь.

У нас, к счастью, прямых попаданий по жилым домам не было. Все эти прилеты характеризуются ударными волнами и у сотен жилых помещений окон сейчас нет – отметил Синегубов.

Он отметил, что серьезных разрушений коммуникаций в пострадавших домах нет, все они сохранены и подключены.

В помещениях сегодня, к счастью, ночевать можно, однако в случае необходимости при таких прилетах идет опрос населения и мы можем предоставить альтернативное жилье для временного проживания - говорит руководитель военной администрации.

Также Синегубов уточнил, что такое жилье зарезервировано и для мер эвакуации, которые проходят в области (352 населенных пункта Харьковщины находятся под статусом эвакуации), поэтому места есть. По его словам, под местами временного пребывания подразумеваются общежития высших учебных заведений. В Харькове зарезервировано 21 общежитие для таких нужд.

Ранее УНН писал, что в результате массированной атаки российских войск дронами на Харьков количество пострадавших возросло до 8.