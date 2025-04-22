Кількість постраждалих у Харкові зросла до дев'яти: один чоловік у вкрай важкому стані
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків 16 дронами, поранено дев'ять осіб, п'ятьох госпіталізовано. Понад сто помешкань залишились без вікон, влада пропонує тимчасове житло.
Ворог вдарив по Харкову 16 дронами. Кількість постраждалих у місті зросла до дев'яти. Понад сотня житлових приміщень залишились без вікон через атаку. Міська влада проводить опитування населення для того, аби за потреби надати альтернативне тимчасове житло. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає УНН.
Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському. По місту спалахнули пожежі
За його словами по місту спалахнули пожежі. Також кількість постраждалих після російської атаки зросла до 9.
Дев'ять людей наразі отримали поранення, з них п'ять – ушпиталено. Один чоловік знаходиться у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя. Це людина, яка проїжджала поруч із місцем влучання
Ще двоє - госпіталізовані до хірургії, двоє - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, троє - отримали допомогу на місці.
Очільник ОВА додав, що поблизу влучання відповідні служби будуть проходити по квартирах та будинках, аби виявити тих людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.
У нас, на щастя, прямих влучань по житлових будинках не було. Всі ці прильоти характеризуються ударними хвилями й у сотень житлових приміщень вікон наразі немає
Він зауважив, що серйозних руйнувань комунікацій у постраждалих будинках немає, всі вони збережені та під'єднані.
У приміщеннях сьогодні, на щастя, ночувати можна, однак у випадку необхідності при таких прильотах іде опитування населення і ми можемо надати альтернативне житло для тимчасового проживання
Також Синєгубов уточнив, що таке житло зарезервовано і для заходів евакуації, які проходять в області (352 населених пункти Харківщини знаходиться під статусом евакуації), тому місця є. За його словами під місцями тимчасового перебування маються на увазі гуртожитки вищих навчальних закладів. У Харкові зарезервовано 21 гуртожиток для таких потреб.
Раніше УНН писав, що внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 8.