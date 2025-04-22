Кількість постраждалих у Харкові зросла до дев'яти: один чоловік у вкрай важкому стані

Ворог вдарив по Харкову 16 дронами. Кількість постраждалих у місті зросла до дев'яти. Понад сотня житлових приміщень залишились без вікон через атаку. Міська влада проводить опитування населення для того, аби за потреби надати альтернативне тимчасове житло. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає УНН.

Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському. По місту спалахнули пожежі

За його словами по місту спалахнули пожежі. Також кількість постраждалих після російської атаки зросла до 9.

Дев'ять людей наразі отримали поранення, з них п'ять – ушпиталено. Один чоловік знаходиться у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя. Це людина, яка проїжджала поруч із місцем влучання

Ще двоє - госпіталізовані до хірургії, двоє - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, троє - отримали допомогу на місці.

Очільник ОВА додав, що поблизу влучання відповідні служби будуть проходити по квартирах та будинках, аби виявити тих людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.

У нас, на щастя, прямих влучань по житлових будинках не було. Всі ці прильоти характеризуються ударними хвилями й у сотень житлових приміщень вікон наразі немає

Він зауважив, що серйозних руйнувань комунікацій у постраждалих будинках немає, всі вони збережені та під'єднані.

У приміщеннях сьогодні, на щастя, ночувати можна, однак у випадку необхідності при таких прильотах іде опитування населення і ми можемо надати альтернативне житло для тимчасового проживання