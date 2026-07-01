Количество пострадавших в Харькове после атаки рф возросло до 32, погиб 15-летний парень

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Харькове возросло до 32, погиб 15-летний мальчик. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По уточненной информации нашего Ситуационного центра, враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах - Киевском, Основянском и Новобаварском - сообщил Терехов.

По словам мэра, известно о 32 пострадавших. Погиб один - 15-летний парень.

На местах прилетов коммунальные службы города ликвидируют последствия обстрелов.

РФ нанесла пять ударов по Харькову, есть предварительная информация о погибших