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Количество пострадавших в Харькове после атаки рф возросло до 32, погиб 15-летний парень

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

В Харькове в результате удара 7 КАБами пострадали 32 человека. Погиб 15-летний парень, попадания произошли в трех районах города.

Количество пострадавших в Харькове после атаки рф возросло до 32, погиб 15-летний парень

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Харькове возросло до 32, погиб 15-летний мальчик. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По уточненной информации нашего Ситуационного центра, враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах - Киевском, Основянском и Новобаварском 

- сообщил Терехов.

По словам мэра, известно о 32 пострадавших. Погиб один - 15-летний парень. 

На местах прилетов коммунальные службы города ликвидируют последствия обстрелов.

РФ нанесла пять ударов по Харькову, есть предварительная информация о погибших01.07.26, 16:55 • 1280 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине