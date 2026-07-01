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РФ нанесла пять ударов по Харькову, есть предварительная информация о погибших

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Армия РФ нанесла пять ударов по Харькову, пострадали 6 человек, среди них 16-летний парень. Предварительно есть погибшие в Новобаварском районе.

РФ нанесла пять ударов по Харькову, есть предварительная информация о погибших

Армия рф нанесла пять ударов по Харькову, пострадали 6 человек, есть предварительная информация о погибших, передает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и городского голову Харькова Игоря Терехова.

Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу - три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест вероятных попаданий продолжается 

- сообщил Терехов.

Позже глава Харьковской ОВА добавил, что в результате ударов вражескими КАБ по Харькову пострадали 6 человек. 

Среди них — 16-летний парень. Наши медики оказывают необходимую помощь 

- сообщил Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова добавил, что есть предварительная информация о погибших в результате удара по Харькову.

Добавим

Позже глава Харьковской ОВА добавил, что предварительно в Новобаварском районе есть погибшие и раненые в результате удара вражескими КАБ.

По предварительной информации, в Новобаварском районе есть погибшие и раненые в результате удара вражескими КАБ. Проверяем эти данные. Все экстренные службы — на местах обстрелов 

- резюмировал Синегубов.

россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибший и пострадавшие29.06.26, 16:14 • 3580 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине