РФ нанесла пять ударов по Харькову, есть предварительная информация о погибших

Армия рф нанесла пять ударов по Харькову, пострадали 6 человек, есть предварительная информация о погибших, передает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и городского голову Харькова Игоря Терехова.

Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу - три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест вероятных попаданий продолжается - сообщил Терехов.

Позже глава Харьковской ОВА добавил, что в результате ударов вражескими КАБ по Харькову пострадали 6 человек.

Среди них — 16-летний парень. Наши медики оказывают необходимую помощь - сообщил Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова добавил, что есть предварительная информация о погибших в результате удара по Харькову.

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Позже глава Харьковской ОВА добавил, что предварительно в Новобаварском районе есть погибшие и раненые в результате удара вражескими КАБ.

По предварительной информации, в Новобаварском районе есть погибшие и раненые в результате удара вражескими КАБ. Проверяем эти данные. Все экстренные службы — на местах обстрелов - резюмировал Синегубов.

россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибший и пострадавшие