россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар КАБ по Холодногорскому району Харькова. Один человек погиб, четверо пострадали, среди них две женщины и мужчина.
Российские войска нанесли удар КАБ по Харькову, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты нанесли удар КАБ по Харькову", - написал Синегубов незадолго до 16 часов.
Предварительно, по его словам, вражеские КАБ попали по Холодногорскому району Харькова.
К сожалению, один человек погиб в результате российского удара КАБ по Харькову. Пострадали четверо людей, им оказывается необходимая помощь
По его словам, среди пострадавших - 65-летняя и 20-летняя женщины, 54-летний мужчина.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов указал, что "есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке и пятерых раненых, среди них есть тяжелые". "Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома", - указал Терехов в соцсетях.
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