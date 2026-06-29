россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибший и пострадавшие

Российские войска нанесли удар КАБ по Харькову, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты нанесли удар КАБ по Харькову", - написал Синегубов незадолго до 16 часов.

Предварительно, по его словам, вражеские КАБ попали по Холодногорскому району Харькова.

К сожалению, один человек погиб в результате российского удара КАБ по Харькову. Пострадали четверо людей, им оказывается необходимая помощь - сообщил Синегубов.

По его словам, среди пострадавших - 65-летняя и 20-летняя женщины, 54-летний мужчина.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов указал, что "есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке и пятерых раненых, среди них есть тяжелые". "Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома", - указал Терехов в соцсетях.

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