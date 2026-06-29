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рф нанесла ракетный удар по Берестину, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Армия рф нанесла ракетный удар по городу Берестин в Харьковской области. Пострадала 72-летняя женщина, получившая взрывные ранения.

рф нанесла ракетный удар по Берестину, есть пострадавшая

В Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар по Берестину, пострадала 72-летняя женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Армия рф нанесла ракетный удар по городу Берестин. На данный момент известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения

- написал Синегубов.

По его словам, женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте удара работают экстренные службы", - добавил он.

В ГУНП в области также указали, что трое человек пострадали утром в результате вражеской атаки FPV-дроном на гражданский автомобиль в Старосалтовской громаде Чугуевского района.

Дополнение

В течение минувших суток вражеских ударов, по данным главы ОВА, подверглись Харьков и 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов двое человек погибли; пострадали 26 человек, в том числе двое детей, по данным Синегубова. Полиция, в свою очередь, сообщила, что трое человек погибли, 25 граждан пострадали.

Юлия Шрамко

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