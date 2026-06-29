рф нанесла ракетный удар по Берестину, есть пострадавшая
Киев • УНН
Армия рф нанесла ракетный удар по городу Берестин в Харьковской области. Пострадала 72-летняя женщина, получившая взрывные ранения.
В Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар по Берестину, пострадала 72-летняя женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Армия рф нанесла ракетный удар по городу Берестин. На данный момент известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения
По его словам, женщине оказывается необходимая медицинская помощь.
"На месте удара работают экстренные службы", - добавил он.
В ГУНП в области также указали, что трое человек пострадали утром в результате вражеской атаки FPV-дроном на гражданский автомобиль в Старосалтовской громаде Чугуевского района.
Дополнение
В течение минувших суток вражеских ударов, по данным главы ОВА, подверглись Харьков и 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов двое человек погибли; пострадали 26 человек, в том числе двое детей, по данным Синегубова. Полиция, в свою очередь, сообщила, что трое человек погибли, 25 граждан пострадали.