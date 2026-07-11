Количество пострадавших от ракетного удара рф по Одессе увеличилось
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Одессе погибли два человека, еще трое пострадали. Двое пострадавших госпитализированы.
В Одессе в результате ракетного удара рф количество пострадавших увеличилось до трех, известно о двух погибших, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе возросло до пяти. К сожалению, два человека погибли. Еще трое пострадали, из них двое госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь
В АМПУ отметили, что вторые сутки подряд враг наносит удары по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области.
"Сегодня в результате очередной российской атаки в одном из портов повреждены грузовые автомобили. К сожалению, погибли двое водителей", - сообщили в АМПУ.
Также указано, что повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар, который оперативно ликвидировали. Никто из экипажа не пострадал.
Только за последние сутки российский террор унес жизни уже трех человек, которые выполняли свою работу в украинских портах, сообщили в АМПУ.
Напомним
Ранее сообщалось о 2 погибших и 1 пострадавшем в результате атаки рф на Одессу.