Количество пострадавших от ракетного удара рф по Одессе увеличилось

В Одессе в результате ракетного удара рф количество пострадавших увеличилось до трех, известно о двух погибших, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе возросло до пяти. К сожалению, два человека погибли. Еще трое пострадали, из них двое госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь