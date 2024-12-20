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Количество пострадавших от ракетного удара рф по Киеву возросло до 13 человек

Количество пострадавших от ракетного удара рф по Киеву возросло до 13 человек

Киев  •  УНН

 • 6707 просмотра

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В Киеве в результате ракетного обстрела пострадали 13 человек, один человек погиб. Среди новых пострадавших - мужчина с резаной раной и ушибом конечностей, которому оказали помощь на месте.

 В результате утреннего ракетного удара по Киеву погиб один человек, еще 13 получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на данные КГВА по состоянию на 16:30 пятницы. 

В результате сегодняшнего ракетного удара в Киеве уже увеличилось количество пострадавших. Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте. Таким образом общее количество пострадавших в результате ракетного удара - 13 человек

- рассказали в КГВА.

Ранее сообщалось о 12 травмированных в Киеве.  Повреждены жилые дома, офисы и теплосеть, без отопления остались 630 домов и десятки социальных объектов.

Также были повреждены шесть посольств, расположенных в одном здании, среди которых дипучреждения Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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