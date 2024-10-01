Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 32

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  42180 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  120288 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  127516 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  110672 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  111921 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  109997 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  106830 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  135885 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115208 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116533 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

  •  37093 просмотра
Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

  •  21278 просмотра
Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

  •  44466 просмотра
Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

  •  25375 просмотра
"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

  •  25519 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  120292 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  127520 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  141964 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  135886 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  133400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  110130 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  85101 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  113650 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  102780 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  123564 просмотра
Актуальное
Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 32

Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 32

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:22  •  2057 просмотра

Read in English

Российские военные нанесли 7 ударов по Запорожью. По состоянию на 19:00 известно об 1 погибшем и 32 раненых, среди которых 3 детей. Повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктура.

В Запорожье по состоянию на 19:00 известно об одном погибшем человеке и 32 раненых, из них - три ребенка, передает УНН со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, военные рф нанесли 7 ударов (предварительно ФАБами) по территории областного центра.

Частично разрушена многоэтажка и частные дома. Взрывной волной и обломками повреждены объекты инфраструктуры, учебные заведения, многоквартирные дома, домовладения, магазины, гаражи и автомобили, добавили в МВД.

Ранее

Как сообщал УНН, количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожью возросло до 25.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
zaporozheЗапорожье