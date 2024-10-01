Количество пострадавших от авиаударов по Запорожью возросло до 32
Киев • УНН
Российские военные нанесли 7 ударов по Запорожью. По состоянию на 19:00 известно об 1 погибшем и 32 раненых, среди которых 3 детей. Повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктура.
В Запорожье по состоянию на 19:00 известно об одном погибшем человеке и 32 раненых, из них - три ребенка, передает УНН со ссылкой на МВД.
По данным правоохранителей, военные рф нанесли 7 ударов (предварительно ФАБами) по территории областного центра.
Частично разрушена многоэтажка и частные дома. Взрывной волной и обломками повреждены объекты инфраструктуры, учебные заведения, многоквартирные дома, домовладения, магазины, гаражи и автомобили, добавили в МВД.
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Как сообщал УНН, количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожью возросло до 25.