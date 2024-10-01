Кількість постраждалих від авіаударів по Запоріжжю зросла до 32
Київ • УНН
Російські військові завдали 7 ударів по Запоріжжю. Станом на 19:00 відомо про 1 загиблого та 32 поранених, серед яких 3 дітей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктуру.
У Запоріжжі станом на 19:00 відомо про одну загиблу людину та 32 поранених, з них — три дитини, передає УНН із посиланням на МВС.
За даними правоохоронців, військові рф завдали 7 ударів (попередньо ФАБами) по території обласного центру.
Частково зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені об’єкти інфраструктури, навчальні заклади, багатоквартирні будинки, домоволодіння, магазини, гаражі та автомобілі, додали у МВС.
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Як повідомляв УНН, кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до 25.