Количество пострадавших от атаки рф дронами в Киевской области возросло
Киев • УНН
В результате падения обломков сбитых БпЛА на Киевщине погиб водитель грузовика и пострадали четыре человека. Повреждены 14 частных домов и другие объекты инфраструктуры.
Количество пострадавших в результате атаки российских войск на Киевской область возросло до четырех - за жизнь раненой женщины борются врачи, один человек погиб, сообщил в пятницу и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Тяжелая ночь для Киевщины. Очередная атака вражеских БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. К сожалению, есть жертва и пострадавшие", - указал Калашник.
По его словам, как сообщалось ранее, в результате падения обломков сбитой вражеской цели от полученных ранений на месте происшествия погиб водитель грузовика 1999 года рождения. В другом районе, в результате падения обломков сбитой цели на частный дом, возник пожар, который был ликвидирован. Пострадало три человека: женщина 1957 года рождения - острая реакция на стресс; парень, 16 лет - порез колена, госпитализирован в детскую больницу. У его 43-летнего отца - ссадины ног и порезы.
"Еще в одном из населенных пунктов на улице ранение в живот получила молодая женщина 2002 года рождения. Сейчас она в операционной. За ее жизнь борются врачи", - сообщил Калашник.
Всего в области, по его данным, повреждены 14 частных домов, хозяйственная постройка, 2 автомойки, автомобиль, линия электросетей, трансформатор.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.
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