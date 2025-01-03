Кількість постраждалих від атаки рф дронами на Київщині зросла

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на Київській область зросла до чотирьох - за життя пораненої жінки борються лікарі, одна людина загинула, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

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"Тяжка ніч для Київщини. Чергова атака ворожих БпЛА. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. На жаль, є жертва та постраждалі", - зазначив Калашник.

З його слів, як повідомлялося раніше, внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі від отриманих поранень на місці події загинув водій вантажівки 1999 року народження. В іншому районі, внаслідок падіння уламків збитої цілі на приватний будинок, виникла пожежа, яка була ліквідована. Постраждало троє людей: жінка 1957 року народження – гостра реакція на стрес; хлопець, 16 років – поріз коліна, госпіталізований до дитячої лікарні. У його 43-річного батька – садна ніг та порізи.

"Ще в одному з населених пунктів на вулиці поранення у живіт отримала молода жінка 2002 року народження. Наразі вона в операційній. За її життя борються лікарі", - повідомив Калашник.

Загалом в області, за його даними, пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомийки, автомобіль, лінію електромереж, трансформатор.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

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