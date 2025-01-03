Кількість постраждалих від атаки рф дронами на Київщині зросла
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА на Київщині загинув водій вантажівки та постраждали четверо людей. Пошкоджено 14 приватних будинків та інші об'єкти інфраструктури.
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на Київській область зросла до чотирьох - за життя пораненої жінки борються лікарі, одна людина загинула, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Тяжка ніч для Київщини. Чергова атака ворожих БпЛА. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. На жаль, є жертва та постраждалі", - зазначив Калашник.
З його слів, як повідомлялося раніше, внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі від отриманих поранень на місці події загинув водій вантажівки 1999 року народження. В іншому районі, внаслідок падіння уламків збитої цілі на приватний будинок, виникла пожежа, яка була ліквідована. Постраждало троє людей: жінка 1957 року народження – гостра реакція на стрес; хлопець, 16 років – поріз коліна, госпіталізований до дитячої лікарні. У його 43-річного батька – садна ніг та порізи.
"Ще в одному з населених пунктів на вулиці поранення у живіт отримала молода жінка 2002 року народження. Наразі вона в операційній. За її життя борються лікарі", - повідомив Калашник.
Загалом в області, за його даними, пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомийки, автомобіль, лінію електромереж, трансформатор.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.
На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки03.01.25, 07:23 • 50887 переглядiв
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