Количество пострадавших из-за ракетных ударов рф по Златополю возросло до 11: показали разрушения

Утром, 10 декабря, вражеские войска нанесли 2 ракетных удара по городу Златополь Лозовского района Харьковской области. По предварительным данным в результате атаки пострадали 11 гражданских людей, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в административном здании произошли значительные разрушения. Пожарные ликвидировали пожар на площади 20 м кв.

В результате ракетных ударов рф в городе повреждения получили еще 16 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

Ранее

Сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. Зафиксировано попадание возле банка. Повторный обстрел повредил административное здание.