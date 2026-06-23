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Количество пострадавших из-за атаки РФ на Кривой Рог резко возросло

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу пострадали 19 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Погибли три человека, повреждены здание, экскаватор и автомобиль.

Количество пострадавших из-за атаки РФ на Кривой Рог резко возросло

Количество пострадавших в результате атаки РФ на Кривой Рог возросло до 19, известно о трех погибших, сообщили во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.  

Ликвидация пожара завершена. На данный момент раненых уже 19, пятеро из них тяжелые

- написал Вилкул.

Ранее он сообщил о трех погибших в результате атаки РФ на Кривой Рог.

Эту цифру подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"До трех увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Двое мужчин 30 и 39 лет в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина – в крайне тяжелом", - написал Ганжа в соцсетях.

По его словам, возникло несколько пожаров, и спасатели их потушили. "Повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль", - добавил он.

Напомним

Россия сегодня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру. Ранее было известно о 3 погибших и более 10 пострадавших.

Юлия Шрамко

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