Количество пострадавших из-за атаки РФ на Кривой Рог резко возросло

Количество пострадавших в результате атаки РФ на Кривой Рог возросло до 19, известно о трех погибших, сообщили во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.

Ликвидация пожара завершена. На данный момент раненых уже 19, пятеро из них тяжелые - написал Вилкул.

Ранее он сообщил о трех погибших в результате атаки РФ на Кривой Рог.

Эту цифру подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"До трех увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Двое мужчин 30 и 39 лет в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина – в крайне тяжелом", - написал Ганжа в соцсетях.

По его словам, возникло несколько пожаров, и спасатели их потушили. "Повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль", - добавил он.

Напомним

Россия сегодня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру. Ранее было известно о 3 погибших и более 10 пострадавших.