Количество погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе возросло до шести
Киев • УНН
В городе Малибу зафиксирована первая смерть из-за пожара в Палисейдс. Общее количество погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло 6 человек, более 100 тысяч человек эвакуированы.
Город Малибу сообщил о первой смерти в результате пожара в Палисейдс, в результате чего общее количество погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло по меньшей мере 6 человек. Об этом информирует телеканал CNN, передает УНН.
Детали
Как сообщает CNN, в четверг, 10 января, власти Малибу сообщили о первой известной смерти в результате пожара в Палисейдс. Личность погибшего пока не установлена.
Хотя личность погибшего пока не установлена, эта трагическая новость тяжким грузом лежит на наших сердцах
Никаких других подробностей смерти не разглашается.
По данным властей, еще пять погибших стали жертвами пожара Итон на востоке округа Лос-Анджелес.
Напомним
В Лос-Анджелесе бушуют неконтролируемые лесные пожары, которые уже привели к гибели по меньшей мере пяти человек. Стихия уничтожила сотни домов и заставила более 100 000 человек эвакуироваться.