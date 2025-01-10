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Кількість загиблих унаслідок пожеж в Лос-Анджелесі зросла до шести

Київ • УНН

 • 29366 перегляди

У місті Малібу зафіксовано першу смерть через пожежу в Палісейдс. Загальна кількість загиблих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі досягла 6 осіб, понад 100 тисяч людей евакуйовано.

Місто Малібу повідомило про першу смерть внаслідок пожежі в Палісейдс, внаслідок чого загальна кількість загиблих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі досягла щонайменше 6 осіб. Про це інформує телеканал CNN, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє CNN, у четверг, 10 січня, влада Малібу повідомила про першу відому смерть внаслідок пожежі в Палісейдс. Особу загиблого наразі не встановлено.

Хоча особу загиблого поки не встановлено, ця трагічна новина тяжким тягарем лежить на наших серцях

- йдеться у заяві мера Малібу Дага Стюарта.

Жодних інших подробиць смерті не розголошується.

За даними влади, ще п'ять загиблих стали жертвами пожежі Ітон на сході округу Лос-Анджелес.

Нагадаємо

У Лос-Анджелесі вирують неконтрольовані лісові пожежі, які вже призвели до загибелі щонайменше п’яти осіб. Стихія знищила сотні будинків і змусила понад 100 000 людей евакуюватися. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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