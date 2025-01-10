Кількість загиблих унаслідок пожеж в Лос-Анджелесі зросла до шести

Місто Малібу повідомило про першу смерть внаслідок пожежі в Палісейдс, внаслідок чого загальна кількість загиблих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі досягла щонайменше 6 осіб. Про це інформує телеканал CNN, передає УНН.

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Як повідомляє CNN, у четверг, 10 січня, влада Малібу повідомила про першу відому смерть внаслідок пожежі в Палісейдс. Особу загиблого наразі не встановлено.

Хоча особу загиблого поки не встановлено, ця трагічна новина тяжким тягарем лежить на наших серцях