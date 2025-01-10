Кількість загиблих унаслідок пожеж в Лос-Анджелесі зросла до шести
Київ • УНН
У місті Малібу зафіксовано першу смерть через пожежу в Палісейдс. Загальна кількість загиблих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі досягла 6 осіб, понад 100 тисяч людей евакуйовано.
Місто Малібу повідомило про першу смерть внаслідок пожежі в Палісейдс, внаслідок чого загальна кількість загиблих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі досягла щонайменше 6 осіб. Про це інформує телеканал CNN, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє CNN, у четверг, 10 січня, влада Малібу повідомила про першу відому смерть внаслідок пожежі в Палісейдс. Особу загиблого наразі не встановлено.
Хоча особу загиблого поки не встановлено, ця трагічна новина тяжким тягарем лежить на наших серцях
Жодних інших подробиць смерті не розголошується.
За даними влади, ще п'ять загиблих стали жертвами пожежі Ітон на сході округу Лос-Анджелес.
Нагадаємо
У Лос-Анджелесі вирують неконтрольовані лісові пожежі, які вже призвели до загибелі щонайменше п’яти осіб. Стихія знищила сотні будинків і змусила понад 100 000 людей евакуюватися.