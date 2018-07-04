Коллапс в Одесской области: движение поездов восстановлено

Кроме того, сегодня в 5:42 из Одессы в Киев было отправлено скоростной поезд № 764 Одесса - Киев без отклонения от графика движения. Он будет курсировать по маршруту со всеми остановками согластно графика, а также дополнительной вынужденной остановкой на станции Крыжополь.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.



Напомним, что 3 июля 2018 года, в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего было повреждено габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка.