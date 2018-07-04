Колапс на Одещині: рух поїздів відновлено

Крім того, сьогодні о 05:42 з Одеси до Києва було відправлено швидкісний поїзд № 764 Одеса – Київ без відхилення від графіка руху. Він курсуватиме за маршрутом з усіма графіковими зупинками, а також додатковою вимушеною зупинкою на станції Крижопіль.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів.



Нагадаємо, що 3 липня 2018 року, о 14:18 на перегоні Іванівка – Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого було порушено габарит на обох коліях перегону. Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів було організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки.