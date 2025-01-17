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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Когда восстановят работу реестров после кибератаки со стороны рф: названа дата

Когда восстановят работу реестров после кибератаки со стороны рф: названа дата

Киев  •  УНН

 • 10944 просмотра

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С 17 по 20 января 2025 года будут проводиться финальные технические работы по восстановлению реестров после кибератаки со стороны России. Возможна нестабильная работа пяти государственных реестров, включая ЕГР и реестр актов гражданского состояния.

17-20 января будут проводиться финальные технические работы по восстановлению инфраструктуры реестров после кибератаки со стороны россии, сообщили в государственном предприятии "Национальные информационные системы" в Facebook, пишет УНН.

Детали

"17-20 января 2025 года будут проводиться финальные технические работы по восстановлению инфраструктуры реестров, пострадавших в результате масштабной кибератаки со стороны россии. Время проведения: с 22:00 17 января до 08:00 20 января 2025 года", - сообщили в ГП.

Как сообщается, возможна нестабильная работа таких реестров:

  • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
    • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан
      • Единый реестр доверенностей
        • Наследственный реестр
          • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

            Минюст назвал сроки восстановления еще трех реестров после кибератаки рф15.01.25, 14:38 • 22223 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Обществополитика
            ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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