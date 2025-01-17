Когда восстановят работу реестров после кибератаки со стороны рф: названа дата
Киев • УНН
С 17 по 20 января 2025 года будут проводиться финальные технические работы по восстановлению реестров после кибератаки со стороны России. Возможна нестабильная работа пяти государственных реестров, включая ЕГР и реестр актов гражданского состояния.
17-20 января будут проводиться финальные технические работы по восстановлению инфраструктуры реестров после кибератаки со стороны россии, сообщили в государственном предприятии "Национальные информационные системы" в Facebook, пишет УНН.
Детали
"17-20 января 2025 года будут проводиться финальные технические работы по восстановлению инфраструктуры реестров, пострадавших в результате масштабной кибератаки со стороны россии. Время проведения: с 22:00 17 января до 08:00 20 января 2025 года", - сообщили в ГП.
Как сообщается, возможна нестабильная работа таких реестров:
- Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан
- Единый реестр доверенностей
- Наследственный реестр
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов
Минюст назвал сроки восстановления еще трех реестров после кибератаки рф15.01.25, 14:38 • 22223 просмотра