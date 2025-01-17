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Коли відновлять роботу реєстрів після кібератаки з боку рф: названо дату

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З 17 по 20 січня 2025 року проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення реєстрів після кібератаки з боку росії. Можлива нестабільна робота п'яти державних реєстрів, включаючи ЄДР та реєстр актів цивільного стану.

17-20 січня проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів після кібератаки з боку росії, повідомили в державному підприємстві "Національні інформаційні системи" у Facebook, пише УНН.

Деталі

"17-20 січня 2025 року проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки з боку росії. Час проведення: з 22:00 17 січня до 08:00 20 січня 2025 року", - повідомили у ДП.

Як повідомляється, можлива нестабільна робота таких реєстрів:

  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
    • Державний реєстр актів цивільного стану громадян
      • Єдиний реєстр довіреностей
        • Спадковий реєстр
          • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

            Мін'юст назвав терміни відновлення ще трьох реєстрів після кібератаки рф15.01.25, 14:38 • 23095 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоПолітика
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