Коли відновлять роботу реєстрів після кібератаки з боку рф: названо дату
Київ • УНН
З 17 по 20 січня 2025 року проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення реєстрів після кібератаки з боку росії. Можлива нестабільна робота п'яти державних реєстрів, включаючи ЄДР та реєстр актів цивільного стану.
17-20 січня проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів після кібератаки з боку росії, повідомили в державному підприємстві "Національні інформаційні системи" у Facebook, пише УНН.
Деталі
"17-20 січня 2025 року проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки з боку росії. Час проведення: з 22:00 17 січня до 08:00 20 січня 2025 року", - повідомили у ДП.
Як повідомляється, можлива нестабільна робота таких реєстрів:
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян
- Єдиний реєстр довіреностей
- Спадковий реєстр
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
Мін'юст назвав терміни відновлення ще трьох реєстрів після кібератаки рф15.01.25, 14:38 • 23095 переглядiв