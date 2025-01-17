Коли відновлять роботу реєстрів після кібератаки з боку рф: названо дату

17-20 січня проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів після кібератаки з боку росії, повідомили в державному підприємстві "Національні інформаційні системи" у Facebook, пише УНН.

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"17-20 січня 2025 року проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки з боку росії. Час проведення: з 22:00 17 січня до 08:00 20 січня 2025 року", - повідомили у ДП.

Як повідомляється, можлива нестабільна робота таких реєстрів:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Єдиний реєстр довіреностей

Спадковий реєстр

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

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