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Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

Киев • УНН

 • 7412 просмотра

Производство ракет PAC-3 для систем Patriot в Украине может начаться ориентировочно через 4-6 лет. Для этого Украина создаст распределенное, защищенное и дублированное производство, способное работать в условиях постоянных российских ударов.

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?

Украина сможет начать производство ракет PAC-3 для систем Patriot ориентировочно через 4-6 лет, однако только при условии передачи лицензий на создание и права на изготовление критически важных компонентов. Такую оценку озвучила CEO компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"Я думаю, что это процесс не на один год. Если оценивать – это, вероятно, от 4 до 6 лет, но при условии, что будут переданы также лицензии на изготовление критических компонентов, которые будут узким местом при изготовлении этой ракеты", – пояснила Терех.

Она подчеркнула, что главной проблемой являются не твердотопливные двигатели, производство которых украинские компании уже осваивают, а высокотехнологичные компоненты, в частности головки самонаведения (ГСН), которые изготавливают специализированные компании-смежники.

Терех также отметила, что Украина находится в сложных условиях для производства, потому что из-за постоянной угрозы российских ударов производство будет строиться как распределенная система: с защищенными, дублированными, взаимно резервированными производственными площадками, способными работать даже после атак.

"По опыту Японии, Польши, Германии мы пока что видим, что это процесс на годы. В Украине мы не можем себе позволить такой роскоши, как завод, размещенный на одной территории. У нас завод – это не стены, а целая система. Она должна быть дискретной, она должна быть защищенной, распределенной, подстрахованной от ударов, продублированной. Если умножить это все на украинские реалии и даже взять в коэффициент талант украинцев, это действительно технологически чрезвычайно сложная вещь. Именно поэтому мы пытаемся максимально упростить наше оружие, потому что мы понимаем, что никогда не сможем такое супертехнологичное оружие изготавливать в большом количестве.", – отметила CEO Fire Point.

Напомним 

Результаты "украинских дальнобойных санкций" прямо отразились на прогнозах добычи нефти в России. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз поставок российской нефти на 85 тыс. баррелей в сутки в этом году и еще на 150 тыс. баррелей в сутки в 2027 году.

Параллельно Россия уже столкнулась с внутренним топливным кризисом. После ударов по крупнейшим НПЗ власти РФ были вынуждены запретить экспорт дизельного топлива и ввести ограничения на продажу бензина и авиационного топлива за рубеж, чтобы сдержать дефицит на внутреннем рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заставила страну, которая десятилетиями была одним из крупнейших экспортеров энергоносителей в мире, искать возможности для импорта топлива.

"Я думаю, если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама глупо решила развязать войну, Ельцин выбрал бы другого "преемника", – заявил Президент Украины.

Юлия Мельник

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