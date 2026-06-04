Когда лента новостей истощает - в НСЗУ посоветовали, как сохранить ментальное равновесие в инфопотоке

В современном мире соцсети давно стали частью ежедневной жизни многих людей. В то же время постоянный поток информации, особенно в условиях российско-украинской войны, может эмоционально истощать, усиливать тревожность и создавать ощущение постоянного напряжения. О том, как сохранить ментальное равновесие в информационном потоке, рассказывает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Как отметили в НСЗУ, организму и психике нужна пауза от непрерывного потока новостей, сообщений и эмоциональных дискуссий.

Информационная перегрузка может влиять не только на эмоциональное состояние, но и на самочувствие, сон, концентрацию и общий ресурс человека

Также в службе отметили: соцсети - это не вся реальность.

Там часто показывают выборочные моменты, а информационные алгоритмы настроены на самый эмоциональный контент. Это может создавать искаженное ощущение постоянной опасности или давления

В службе призвали украинцев обращать внимание на свое состояние после просмотра новостей. Если лента вызывает тревогу, страх или бессилие - стоит ограничить время в соцсетях или сделать паузу.

Также в НСЗУ призвали граждан попробовать установить простые правила цифровой гигиены:

Также важно фильтровать информацию, а именно:

Если определенный контент вызывает постоянное напряжение или истощение - отпишитесь от него. Забота о собственном эмоциональном состоянии - это также часть заботы о здоровье. Иногда лучшее решение - цифровой детокс. Даже несколько дней без постоянного информационного шума могут помочь восстановить внутренний баланс