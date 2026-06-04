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Когда лента новостей истощает - в НСЗУ посоветовали, как сохранить ментальное равновесие в инфопотоке

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

НСЗУ советует ограничить соцсети и не начинать день с новостей для спокойствия. Важно проверять источники и избегать эмоциональных споров и ботов в сети.

Когда лента новостей истощает - в НСЗУ посоветовали, как сохранить ментальное равновесие в инфопотоке

В современном мире соцсети давно стали частью ежедневной жизни многих людей. В то же время постоянный поток информации, особенно в условиях российско-украинской войны, может эмоционально истощать, усиливать тревожность и создавать ощущение постоянного напряжения. О том, как сохранить ментальное равновесие в информационном потоке, рассказывает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Детали

Как отметили в НСЗУ, организму и психике нужна пауза от непрерывного потока новостей, сообщений и эмоциональных дискуссий.

Информационная перегрузка может влиять не только на эмоциональное состояние, но и на самочувствие, сон, концентрацию и общий ресурс человека

- говорится в сообщении.

Также в службе отметили: соцсети - это не вся реальность.

Там часто показывают выборочные моменты, а информационные алгоритмы настроены на самый эмоциональный контент. Это может создавать искаженное ощущение постоянной опасности или давления

- добавили в НСЗУ.

В службе призвали украинцев обращать внимание на свое состояние после просмотра новостей. Если лента вызывает тревогу, страх или бессилие - стоит ограничить время в соцсетях или сделать паузу.

Также в НСЗУ призвали граждан попробовать установить простые правила цифровой гигиены:

  • не начинать и не завершать день скроллингом новостей;
    • не читать бесконечные комментарии и споры;
      • не "потреблять" информацию непрерывно в течение дня.

        Также важно фильтровать информацию, а именно:

        • проверять источники;
          • не реагировать на ботов и анонимные аккаунты;
            • не распространять непроверенные сообщения или эмоциональные вбросы.

              Если определенный контент вызывает постоянное напряжение или истощение - отпишитесь от него. Забота о собственном эмоциональном состоянии - это также часть заботы о здоровье. Иногда лучшее решение - цифровой детокс. Даже несколько дней без постоянного информационного шума могут помочь восстановить внутренний баланс

              - говорится в сообщении НСЗУ.

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              Евгений Устименко

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