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Кобзарь сообщил, что это он попросил "коллег из РФ" доставить Януковича в Крым

Кобзарь сообщил, что это он попросил "коллег из РФ" доставить Януковича в Крым

Киев  •  УНН

 • 19437 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывший начальник службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщил, что это он просил коллег из Федеральной службы охраны России переправить Януковича из Запорожской области в Крым. Об этом он сообщил по видеоконференцсвязи в качестве свидетеля стороны защиты в рамках уголовного производства по делу о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева, передает УНН.

Он рассказал, что когда они находились в Запорожской области, на встречу к ним якобы из Донецка выехали 3 автобуса с вооруженными "боевиками", и при огневом контакте с ними они бы не долго продержались, несмотря на свою подготовку. Также, отметил свидетель, в Мелитополе также была засада.

"И при огневом контакте, скажу честно, мы продержались бы недолго, пока у нас не закончились бы боеприпасы. И сохранить жизнь Януковичу в таких условиях было бы маловероятно. Поэтому я принял решение, я был вынужден это сделать - я обратился к своему коллеге с РФ, я ему позвонил. Но к сожалению, связь сорвался. Тогда я позвонил дежурному в ФСО Российской Федерации и сообщил, что мы блокированы практически и жизни президента Януковича в большой опасности. И что через некоторое время, мы примем бой только после этого никого не останется. Я обратился к нему, чтобы он посодействовал в переезде в Крым", - сказал он.

По словам Кобзаря, через 15 мин он еще раз перезвонил дежурному по ФСО РФ, предоставил координаты одного из населенных пунктов (но свидетель не уточнил, какого именно населенного пункта), куда Януковичу вместе со своими охранниками нужно как можно быстрее прибыть.

После этого, отметил свидетель, он доложил об этом Януковичу.

"Президенту я сказал, что из Донецка выдвинулись 3 автобуса с боевиками по нашу душу. В Мелитополе засада, проехать мы не сможем, там более 100 вооруженных людей ... Я ему сказал, что у меня не было другого выхода, и это крайняя необходимость была у меня, и я обратился к коллегам и попросил помочь при переезде в Крым, потому что сами мы этого сделать не могли. Он мне сказал: "Действуй как считаешь необходимым. Выполняй свои обязанности в соответствии с ситуацией".

После этого все кортежи "на максимально большой скорости" вместе выдвинулись в населенный пункт, где их должны были ждать российские вертолеты.

По прибытии в указанный населенного пункта их уже ждали три российские вертолеты, один из которых, пока они не остановились, завис в воздухе".

Кобзарь рассказал, что во время полета в Крым член экипажа сказал ему, что нужна дозаправка, поскольку не хватит горючего до полуострова. И они сделали посадку (ранее предыдущие свидетели, бывшие охранники Януковича, сообщали, что остановка была осуществлена ​​на территории Российской Федерации - ред.).

Далее, по его словам, они полетели самолетом. Он отметил, что во время полета член экипажа сказал, что нужно сделать вынужденную посадку из-за неработающих приборов. Когда они сели (свидетель, опять же, не уточнил, где именно самолет приземлился - ред.).

"Мы пересели с одного самолета в другой и перенесли свои вещи. Взлетели и полетели в Крым. Через некоторое время мы прилетели в Крым. Это было примерно ближе к обеду", - рассказал свидетель.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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