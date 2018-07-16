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Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму

Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній начальник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар повідомив, що це він просив колег із Федеральної служби охорони Росії переправити Януковича із Запорізької області до Криму. Про це він повідомив по відеоконференцзв’язку як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича в Оболонському районному суді Києва, передає УНН.

Він розповів, що коли вони перебували у Запорізькій області, на зустріч до них нібито з Донецька виїхали 3 автобуси з озброєними "бойовиками", і при вогневому контакті з ними вони б не довго протрималися, попри свою підготовку. Також, зазначив свідок, у Мелітополі також була засідка.

"І при вогневому контакті, скажу чесно, ми протрималися б недовго, поки в нас не закінчилися б боєприпаси. І зберегти життя Януковичу в таких умовах було б мало ймовірно. Тому я прийняв рішення, я був змушений це зробити – я звернувся до свого колеги із РФ, я йому подзвонив. Але на жаль, зв’язок зірвався. Тоді я подзвонив черговому в ФСО Російської Федерації і повідомив, що ми блоковані практично, і що життя президента Януковича у великій небезпеці. І що через деякий час, ми приймемо бій, тільки після цього нікого не залишиться. Я звернувся до нього, щоб він посприяв у переїзді до Криму", - сказав він.

За словами Кобзаря, через 15 хв він ще раз передзвонив черговому по ФСО РФ, який надав координати одного з населених пунктів (але свідок не уточнив, якого саме населеного пункту), куди Януковичу разом зі своїми охоронцями потрібно якнайшвидше прибути.

Після цього, зазначив свідок, він доповів про це Януковичу.

"Президенту я сказав, що з Донецька висунулися 3 автобуси з бойовиками по нашу душу. В Мелітополі засада, проїхати ми не зможемо, там понад 100 озброєних людей… Я йому сказав, що у мене не було іншого виходу, і це крайня потреба була у мене, і я звернувся до колег і попросив посприяти при переїзді до Криму, тому що самі ми цього зробити не могли. Він мені сказав: "Дій як вважаєш необхідним. Виконуй свої обов’язки відповідно до ситуації".

Після цього всі кортежі "на максимально великій швидкості" разом висунулися в населений пункт, де їх мали чекати російські вертольоти.

По прибутті до вказаного населеного пункту на них вже чекали три російські вертольоти, один з яких, поки вони не зупинилися, завис у повітрі.

Кобзар розповів, що під час польоту до Криму член екіпажу сказав йому, що потрібна дозаправка, оскільки не вистачить пального до півострова. І вони зробили посадку (раніше попередні свідки, колишні охоронці Януковича, повідомляли, що зупинка була здійснена на території Російської Федерації – ред.).

Далі, за його словами, вони полетіли літаком. Він зазначив, що під час польоту член екіпажу сказав, що потрібно зробити вимушену посадку через непрацюючі прилади. Коли вони сіли (свідок, знову ж таки, не уточнив, де саме літак приземлився – ред.).

"Ми пересіли з одного літака в інший і перенесли свої речі. Злетіли і полетіли до Криму. Через деякий час ми прилетіли до Криму. Це було приблизно ближче до обіду", - розповів свідок.

Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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