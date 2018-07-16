Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму

Він розповів, що коли вони перебували у Запорізькій області, на зустріч до них нібито з Донецька виїхали 3 автобуси з озброєними "бойовиками", і при вогневому контакті з ними вони б не довго протрималися, попри свою підготовку. Також, зазначив свідок, у Мелітополі також була засідка.



"І при вогневому контакті, скажу чесно, ми протрималися б недовго, поки в нас не закінчилися б боєприпаси. І зберегти життя Януковичу в таких умовах було б мало ймовірно. Тому я прийняв рішення, я був змушений це зробити – я звернувся до свого колеги із РФ, я йому подзвонив. Але на жаль, зв’язок зірвався. Тоді я подзвонив черговому в ФСО Російської Федерації і повідомив, що ми блоковані практично, і що життя президента Януковича у великій небезпеці. І що через деякий час, ми приймемо бій, тільки після цього нікого не залишиться. Я звернувся до нього, щоб він посприяв у переїзді до Криму", - сказав він.



За словами Кобзаря, через 15 хв він ще раз передзвонив черговому по ФСО РФ, який надав координати одного з населених пунктів (але свідок не уточнив, якого саме населеного пункту), куди Януковичу разом зі своїми охоронцями потрібно якнайшвидше прибути.



Після цього, зазначив свідок, він доповів про це Януковичу.



"Президенту я сказав, що з Донецька висунулися 3 автобуси з бойовиками по нашу душу. В Мелітополі засада, проїхати ми не зможемо, там понад 100 озброєних людей… Я йому сказав, що у мене не було іншого виходу, і це крайня потреба була у мене, і я звернувся до колег і попросив посприяти при переїзді до Криму, тому що самі ми цього зробити не могли. Він мені сказав: "Дій як вважаєш необхідним. Виконуй свої обов’язки відповідно до ситуації".



Після цього всі кортежі "на максимально великій швидкості" разом висунулися в населений пункт, де їх мали чекати російські вертольоти.



По прибутті до вказаного населеного пункту на них вже чекали три російські вертольоти, один з яких, поки вони не зупинилися, завис у повітрі.



Кобзар розповів, що під час польоту до Криму член екіпажу сказав йому, що потрібна дозаправка, оскільки не вистачить пального до півострова. І вони зробили посадку (раніше попередні свідки, колишні охоронці Януковича, повідомляли, що зупинка була здійснена на території Російської Федерації – ред.).



Далі, за його словами, вони полетіли літаком. Він зазначив, що під час польоту член екіпажу сказав, що потрібно зробити вимушену посадку через непрацюючі прилади. Коли вони сіли (свідок, знову ж таки, не уточнив, де саме літак приземлився – ред.).



"Ми пересіли з одного літака в інший і перенесли свої речі. Злетіли і полетіли до Криму. Через деякий час ми прилетіли до Криму. Це було приблизно ближче до обіду", - розповів свідок.



Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.



Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.