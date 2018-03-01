Коболев заявил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн за отказ оформлять газ в ОРДЛО

КИЕВ. 1 марта. УНН. Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом А.Коболев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.