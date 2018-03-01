Коболєв заявив, що ДФС оштрафувала його на 8,3 млрд грн за відмову оформлювати газ в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. Про це А.Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“А ось і привітання з перемогою в Стокгольмі, яке я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 млрд грн. Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 млрд грн “не пізніше п‘ятнадцяти днів”, — написав він.
За його словами, підставою для стягнення є те, що він “не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжуючих документів”.
“Реальна причина — відмова "Нафтогазу" оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганських областей. Саме тому ми досі й не можемо надати весь пакет документів, оскільки не будемо платити за газ, який не замовляли і не споживали, але на якому наполягає “Газпром”, — зазначив голова НАК.
Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.
Як відзначили у “Нафтогазі”, за підсумками двох арбітражних проваджень “Газпром” винен 2,56 млрд дол.
Також зазначимо, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна не повинна платити за газ, який “Газпром” поставляв і постачатиме в ОРДЛО.