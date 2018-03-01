Коболєв заявив, що ДФС оштрафувала його на 8,3 млрд грн за відмову оформлювати газ в ОРДЛО

КИЇВ. 1 березня. УНН. Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. Про це А.Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.