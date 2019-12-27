Коболев отреагировал на утверждение готовности оператора ГТС к работе по правилам ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Работа нового Оператора ГТС Украины позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, комментируя подписание вице-президентом ЕК письма, подтверждающего настройки оператора на работу согласно законодательству ЕС, передает УНН.
"Окончательное признание успешности анбандлинга со стороны европейских партнеров. Вице-президент Еврокомиссии Шефчович сегодня подписал письмо, которым подтверждает, что новосозданный Оператор ГТС Украины отделен и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС", - написал Коболев.
По его словам, команда Нафтогаза сделала большую и качественную работу, которая существенно приблизила интеграцию Украины в единый европейский энергорынок.
"Работа нового Оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе", - добавил он.
Напомним, ранее сегодня вице-президент Еврокомиссии Шефчович сообщил, что подписал письмо, подтверждающее готовность оператора газотранспортной системы Украины работать в соответствии с законодательством ЕС.