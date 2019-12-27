Шефчович підтвердив готовність оператора ГТС України до роботи за правилами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович підписав лист, що підтверджує готовність оператора газотранспортної системи України працювати відповідно до законодавства ЄС. Про це Шефчович написав у себе в Twitter, передає УНН.
"Радий відправити лист, що підтверджує, що новостворений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це має суттєве значення для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було узгоджено під час тристоронніх газових переговорів", - написав він.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна і Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.