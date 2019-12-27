Коболєв відреагував на затвердження готовності оператора ГТС до роботи за правилами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Робота нового Оператора ГТС України дозволить перевести всі транзитні процедури на європейські рейки і посилить енергетичному безпеку у східноєвропейському регіоні. Про це голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи підписання віце-президентом ЄК листа, що підтверджує налаштування оператора на роботу згідно з законодавством ЄС, передає УНН.
"Остаточне визнання успішності анбандлінгу з боку європейських партнерів. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович сьогодні підписав листа, яким підтверджує, що новостворений Оператор ГТС України відокремлений і налаштований на роботу згідно з законодавством ЄС", - написав Коболєв.
З його слів, команда Нафтогазу зробила велику і якісну роботу, яка суттєво наблизила інтеграцію України до єдиного європейського енергоринку.
"Робота нового Оператора ГТС дозволить перевести всі транзитні процедури на європейські рейки і посилить енергетичному безпеку у східноєвропейському регіоні", - додав він.
Нагадаємо, раніше сьогодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що підписав лист, що підтверджує готовність оператора газотранспортної системи України працювати відповідно до законодавства ЄС.