Коболев рассказал о новом решении, что поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

“Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для Украинской подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке — что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы “высокой цене”, — написал Коболев.

По состоянию на август этого года, в зависимости от того, кто именно предоставляет услуги, и в зависимости от расстояния его к газохранилища (в тариф входит стоимость за транспортировку), стоимость газа для населения составляет от 6167 грн до 6789 грн.

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“Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта”, — рассказал Коболев.

Напомним, Украина готовит дополнительный пункт реверсного приема газа, чтобы не зависеть от РФ.