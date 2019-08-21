Коболєв розповів про нове рішення, що допоможе українцям взимку "не платити більше" за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів про нове рішення, завдяки якому, на його думку, українцям доведеться "не платити більше" за газ. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зимою потреба в газі стрімко зростає, і він зазвичай дорожчає. Літом потреба падає і він дешевшає. Це правда. Починаючи від травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому. А тут ще й американський LNG посилив свої конкурентні переваги на європейскому ринку — що кардинально протирічить російським тезам про його начебто “високу ціну”, — написав Коболєв.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ринку газу ЄС знизилась частка російського “Газпрому”
Станом на серпень цього року, залежно від того, хто саме надає послуги, та залежно від відстані його до газосховища (в тариф входить вартість за транспортування), вартість газу для населення становить від 6167 грн до 6789 грн.
“Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяця ціна газу збільшуватиметься. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна. Що ж робити, щоб не платити більше? Чи є вихід? Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки за Велику Китайську і готові вже завтра запропонувати вам нове рішення. Стежте за новинами з внутрішнього газового фронту”, — анонсував нове рішення Коболєв.
Нагадаємо, Україна готує додатковий пункт реверсного прийому газу, щоб не залежати від РФ.