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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54662 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65218 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68244 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104748 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Коболев пообещал довести ЕС ненадежность "Газпрома" как партнера

Коболев пообещал довести ЕС ненадежность "Газпрома" как партнера

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Если “Газпром” откажется выполнять решение трибунала, то продемонстрирует Европейскому союзу, что он является ненадежным партнером, который не соблюдает норм ведения бизнеса. И Украина будет делать все, чтобы это доказать. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

“Мы предполагаем, что „Газпром“ будет бороться за то, чтобы не платить нам деньги. В этом случае мы можем прибегнуть к принудительному взысканию. При этом, выполняя решение трибунала, „Газпром“ доказывает, что является надежным партнером, который не соблюдает норм ведения бизнеса. Построив „Северный поток-2“, они будут шантажировать страны Западной Европы. Мы будем делать все, чтобы европейские партнеры видели, с какой компанией планируют сотрудничать”, — отметил он.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАК “Нафтогаз” заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав “Газпром” компенсировать “Нафтогазу” 4,63 млрд долларов США “за недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

В свою очередь в “Газпроме” заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража по делу с “Нафтогазом”. Российская сторона также заявила о невозможности возобновить поставки газа Украине из-за отсутствия дополнительных соглашений.

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