Коболев пообещал довести ЕС ненадежность "Газпрома" как партнера

“Мы предполагаем, что „Газпром“ будет бороться за то, чтобы не платить нам деньги. В этом случае мы можем прибегнуть к принудительному взысканию. При этом, выполняя решение трибунала, „Газпром“ доказывает, что является надежным партнером, который не соблюдает норм ведения бизнеса. Построив „Северный поток-2“, они будут шантажировать страны Западной Европы. Мы будем делать все, чтобы европейские партнеры видели, с какой компанией планируют сотрудничать”, — отметил он.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАК “Нафтогаз” заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав “Газпром” компенсировать “Нафтогазу” 4,63 млрд долларов США “за недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

В свою очередь в “Газпроме” заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража по делу с “Нафтогазом”. Российская сторона также заявила о невозможности возобновить поставки газа Украине из-за отсутствия дополнительных соглашений.