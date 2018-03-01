Коболєв пообіцяв довести ЄС ненадійність "Газпрому" як партнера

КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо “Газпром” відмовиться виконувати рішення трибуналу, то продемонструє Європейському союзу, що він є ненадійним партнером, який не дотримується норм ведення бізнесу. І Україна робитиме все, щоб це довести. Про це під час прес-конференції повідомив голова правління “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.