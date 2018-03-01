Коболєв пообіцяв довести ЄС ненадійність "Газпрому" як партнера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо “Газпром” відмовиться виконувати рішення трибуналу, то продемонструє Європейському союзу, що він є ненадійним партнером, який не дотримується норм ведення бізнесу. І Україна робитиме все, щоб це довести. Про це під час прес-конференції повідомив голова правління “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“Ми передбачаємо, що „Газпром“ буде боротися за те, щоб не платити нам кошти. У цьому випадку ми можемо вдатися до примусового стягнення. При цьому, не виконуючи рішення трибуналу, „Газпром“ доводить, що є надійним партнером, який не дотримується норм ведення бізнесу. Побудувавши „Північний потік-2“, вони шантажуватимуть країни Західної Європи. Ми будемо робити все, щоб європейські партнери бачили, з якою компанією планують співпрацювати”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
В свою чергу у “Газпромі” заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського арбітражу у справі з “Нафтогазом”. Російська сторона також заявила про неможливість відновити постачання газу Україні через відсутність додаткових угод.