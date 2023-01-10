Кнессет Израиля принял в первом чтении скандальный законопроект о поселенцах на Западном берегу

Детали

Законопроект был принят 58 голосами против 13 в Кнессете, состоящего из 120 депутатов. Теперь он будет направлен в комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, который подготовит его ко второму и третьему чтению.

Законопроект был впервые принят в 1967 году для применения израильских законов к поселенцам, проживающим в поселениях на Западном берегу, и с тех пор его действие продолжалось каждые 5 лет.

Законопроект принесет пользу около полумиллиона израильских поселенцев, проживающих в израильских поселениях на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.

Депутат Кнессета от арабской республики Аида Тума-Сулейман заявила, что законопроект направлен на сохранение израильской оккупации палестинских территорий и «является колониальным и дискриминационным режимом».

Дополнение

Законопроект стал причиной падения бывшего израильского правительства Яира Лапида в 2022 году, поскольку ему не удалось его принять.

Израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря после ноябрьских выборов, которые дали его блоку большинство для формирования нового правительства.

Несколько раз Нетаньяху и его союзники заявляли, что уделят первостепенное внимание поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях.

По международному праву все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.