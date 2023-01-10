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The New York Times

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Кнесет Ізраїлю ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про поселенців на Західному березі

Київ • УНН

 • 498004 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Кнесет (парламент Ізраїлю) у вівторок ухвалив у першому читанні законопроект про розширення «надзвичайних правил» для поселенців, які мешкають у поселеннях на окупованому Західному березі, передає УНН посилаючись на The Times of Israel.

Кнесет Ізраїлю ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про поселенців на Західному березі

Деталі

Законопроект був ухвалений 58 голосами проти 13 у Кнесеті, що складається зі 120 депутатів. Тепер він буде направлений до комітету Кнесету із закордонних справ та оборони, який підготує його до другого та третього читань.

Законопроект був уперше прийнятий у 1967 році для застосування ізраїльських законів до поселенців, які проживають у поселеннях на Західному березі, і з того часу його дія продовжувалася кожні 5 років.

Законопроект принесе користь майже півмільйону ізраїльських поселенців, які проживають в ізраїльських поселеннях на Західному березі та Східному Єрусалимі.

Депутат Кнесету від арабської республіки Аїда Тума-Сулейман заявила, що законопроект спрямований на збереження ізраїльської окупації палестинських територій і «є колоніальним і дискримінаційним режимом».

Доповнення

Законопроект став причиною падіння колишнього ізраїльського уряду Яїра Лапіда у 2022 році, оскільки йому не вдалося його ухвалити.

Ізраїльський уряд на чолі з Беньяміном Нетаньягу було приведено до присяги 29 грудня після листопадових виборів, які дали його блоку більшість для формування нового уряду.

Кілька разів Нетаньягу та його союзники заявляли, що приділять першочергову увагу поселенській діяльності на окупованих палестинських територіях.

За міжнародним правом всі єврейські поселення на окупованих територіях вважаються незаконними.

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