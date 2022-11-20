КНДР обвинила генсека ООН в поддержке США

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«В последнее время я часто считаю генерального секретаря ООН членом Белого дома или Государственного департамента США», — сказал министр иностранных дел Чхо Сон Хуэй в заявлении, обнародованном государственными СМИ, защищая право ядерной Северной Кореи разрабатывать оружие для себя, как защиту.

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Антониу Гутерриш – 9-й генеральный секретарь ООН, 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. Как представитель организации, он не может занимать чью-либо сторону в каком-либо конфликте или вопросе.