КНДР обвинила генсека ООН в поддержке США

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Северной Кореи обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он встал на сторону Соединенных Штатов и не смог сохранить беспристрастность и объективность.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«В последнее время я часто считаю генерального секретаря ООН членом Белого дома или Государственного департамента США», — сказал министр иностранных дел Чхо Сон Хуэй в заявлении, обнародованном государственными СМИ, защищая право ядерной Северной Кореи разрабатывать оружие для себя, как защиту.

Добавим

Антониу Гутерриш – 9-й генеральный секретарь ООН, 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. Как представитель организации, он не может занимать чью-либо сторону в каком-либо конфликте или вопросе.

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