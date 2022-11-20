КНДР обвинила генсека ООН в поддержке США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Северной Кореи обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он встал на сторону Соединенных Штатов и не смог сохранить беспристрастность и объективность.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
«В последнее время я часто считаю генерального секретаря ООН членом Белого дома или Государственного департамента США», — сказал министр иностранных дел Чхо Сон Хуэй в заявлении, обнародованном государственными СМИ, защищая право ядерной Северной Кореи разрабатывать оружие для себя, как защиту.
Добавим
Антониу Гутерриш – 9-й генеральный секретарь ООН, 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. Как представитель организации, он не может занимать чью-либо сторону в каком-либо конфликте или вопросе.