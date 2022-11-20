Цитата

«Останнім часом я часто вважаю генерального секретаря ООН за члена Білого дому або Державного департаменту США», — сказав міністр закордонних справ Чхо Сон Хуей у заяві, оприлюдненій державними ЗМІ, захищаючи право ядерної Північної Кореї розробляти зброю для себе, як захист.

Додамо

Антоніу Гутерріш — 9-й генеральний секретар ООН, 18 червня 2021 року перепризначений на другий термін. Як представник організації, він не може займати чиюсь сторону у будь-якому конфлікті чи питанні.