КНДР совершила несколько пусков, предположительно используя реактивные системы залпового огня - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Военные Южной Кореи заявили в воскресенье, что обнаружили траектории выстрелов, которые, вероятно, были произведены Северной Кореей, возможно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом УНН пишет со ссылкой на Yonhap News Agency.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что выстрелы были обнаружены после 18:00 и что военные усилили наблюдение и уровень готовности, не упомянув о каких-либо дальнейших ответных действиях.
Северная Корея часто проводит испытания MLR во время военных учений, а в последние годы также разработала более крупные версии таких ракет. Ракеты и снаряды меньшего размера считаются центральными в планах Северной Кореи по нанесению ударов по целям в Южной Корее в случае конфликта.
Контекст
В этом году Северная Корея испытала целый ряд ракет, в том числе от своей крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) до своих малых РСЗО. Все они запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, налагающими санкции на ракетную разработку Северной Кореи.
Южная Корея разрабатывает систему артиллерийского перехвата стоимостью 2,6 миллиарда долларов, аналогичную израильскому "Железному куполу", предназначенную для защиты от северокорейского арсенала дальнобойных орудий и ракет.
На значительной части территории, окружающей столицу Сеул, проживает около половины 52-миллионного населения, она находится в пределах досягаемости северокорейских орудий дальнего действия и реактивных систем залпового огня.
Соединенные Штаты размещают около 28 500 военнослужащих в Южной Корее, где они тренируются вместе с южнокорейскими войсками, чтобы противостоять Северу. Союзники провели свои ракетные учения в ответ на некоторые из предыдущих пусков Северной Кореи.