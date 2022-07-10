КНДР здійснила кілька пусків, імовірно, використовуючи реактивні системи залпового вогню - ЗМІ

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що постріли були виявлені після 18:00 і що військові посилили спостереження і рівень готовності, не згадавши про будь-які подальші дії у відповідь.

Північна Корея часто проводить випробування MLR під час військових навчань, а останніми роками також розробила більші версії таких ракет. Ракети та снаряди меншого розміру вважаються центральними у планах Північної Кореї щодо завдання ударів по цілям у Південній Кореї у разі конфлікту.

Контекст

Цього року Північна Корея випробувала цілу низку ракет, у тому числі від своєї найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) до своїх малих РСЗВ. Усі вони заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, які накладають санкції на ракетну розробку Північної Кореї.

Південна Корея розробляє систему артилерійського перехоплення вартістю 2,6 мільярда доларів, аналогічну ізраїльському "Залізному куполу", призначену для захисту від північнокорейського арсеналу далекобійних знарядь та ракет.

На значній частині території, що оточує столицю Сеул, проживає близько половини 52-мільйонного населення, вона знаходиться в межах досяжності північнокорейських знарядь далекої дії та реактивних систем залпового вогню.

Сполучені Штати розміщують близько 28 500 військовослужбовців у Південній Кореї, де вони тренуються разом із південнокорейськими військами, щоб протистояти Півночі. Союзники провели власні ракетні навчання у відповідь на деякі з попередніх пусків Північної Кореї.