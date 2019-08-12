КНДР исключила возможность диалога с Южной Кореей

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94078 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100365 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139277 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128640 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140894 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КНДР исключила возможность диалога с Южной Кореей

КНДР исключила возможность диалога с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 7811 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Пхеньяне возмущены совместными учениями Южной Кореи с США и подчеркивают: переговоры возможны только между КНДР и Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР в делах США Гвон Чон Гина, обнародованном северокорейским агентством ЦТАК, сообщает УНН.

"Им (власти Южной Кореи - ред.) лучше запомнить: если в будущем мы и выйдем на диалог, то этот диалог состоится только между КНДР и США, а не между Севером и Югом", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, поскольку концептуальным врагом в военных учениях Южной Кореи и США четко намечена КНДР, будет тяжелым сам контакт между Севером и Югом - "пока власти Южной Кореи не прекратят такие военные учения".

"Мы будем обязательно иметь это в виду и следить за дальнейшими шагами южнокорейских властей", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, Южная Корея и США провели учения, несмотря на протесты КНДР.

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