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КНДР виключила можливість діалогу з Південною Кореєю

КНДР виключила можливість діалогу з Південною Кореєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Пхеньяні обурені спільними навчаннями Південної Кореї зі США та наголошують: переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами. Про це йдеться в заяві глави департаменту МЗС КНДР у справах США Гвон Чон Гина, оприлюдненій північнокорейським агентством ЦТАК, повідомляє УНН.

“Їм (владі Південної Кореї - ред.) краще затямити: якщо в майбутньому ми й вийдемо на діалог, то цей діалог відбудеться виключно між КНДР і США, а не між Північчю і Півднем", - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, оскільки концептуальним ворогом у військових навчаннях Південної Кореї та США чітко намічена КНДР, буде важким сам контакт між Північчю і Півднем - “поки влада Південної Кореї не припинять такі військові навчання”.

"Ми будемо обов'язково мати це на увазі і стежитимемо за подальшими кроками південнокорейської влади", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, Південна Корея і США провели навчання, незважаючи на протести КНДР.

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