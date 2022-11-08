КНДР шьет зимнюю форму, белье и обувь для русских солдат - СМИ

Детали

По меньшей мере, три фабрики в северокорейской столице Пхеньяне и другие в других частях страны производят зимнюю форму, нижнее белье и обувь для русских солдат из российского сырья, сообщили источники

«Экспортная швейная фабрика в районе Моранбон в Пхеньяне… уже около месяца производит российскую военную форму», - сообщил корейской службе RFA источник в Пхеньяне на условиях анонимности по соображениям безопасности.

«Они делают зимнюю форму и нижнее белье для солдат на войне с Украиной. Я слышал от высокопоставленного чиновника на фабрике, что они получили русскую ткань для пошива обмундирования, и россия заказывает большие партии», - сказал он.

По словам источника, готовая форма, произведенная на трех фабриках в Пхеньяне, будет отправлена ​​в россию товарным поездом Тюмень-Хасан.

Железнодорожные перевозки по этому маршруту возобновились 2 ноября после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

По словам источника, на каждой из фабрик в Пхеньяне работает от 500 до 1000 швейников.

До пандемии COVID-19 экспортные швейные фабрики в Пхеньяне зарабатывали иностранную валюту, экспортируя одежду, которую они производили для компаний в Китае и Восточной Европе, по словам источника, который сказал, что полученный ими доход шел на финансирование правительства через Office 39, организации, которая занимается сбором средств для подкупа лидера страны Ким Чен Ына и его семьи.

«По мере продолжения войны усиливается пропаганда дружбы между россией и Северной Кореей», – сказал источник.

«С этими новыми заказами на военную форму для российских солдат в Украине некоторые швейные фабрики в Пхеньяне снова зарабатывают иностранную валюту».

До восстановления железнодорожных перевозок через российско-корейскую границу сырье для обмундирования приходилось перевозить по морю, сообщил RFA источник. По его словам, в течение последнего месяца завод в Пхенсоне получал сырье по железной дороге из города Расон, расположенного на северо-востоке КНДР.

«Торговые представители Северной Кореи в россии отправили материалы в порт Расон из российского порта. Затем сырье отправляется в Пхеньян и Пхенсон товарным поездом со станции Тюмень», - сказал второй источник.

«Поскольку... 2 ноября возобновилось движение товарных поездов между Северной Кореей и россией, в рф будет поступать не только готовое обмундирование, но и сырье для нового обмундирования», - сказал он.

Источники сообщили RFA, что в районе Раджин города Расон, граничащего с россией, есть много экспортных швейных фабрик, которые также будут формировать заказы для российских военных. По словам источников, в ближайшем будущем они также будут производить ботинки.