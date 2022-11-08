КНДР шиє зимову форму, білизну та взуття для російських солдатів - ЗМІ

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Щонайменше три фабрики в північнокорейській столиці Пхеньяні та інші в інших частинах країни виробляють зимову форму, спідню білизну та взуття для російських солдатів з російської сировини, повідомили джерела

«Експортна швейна фабрика в районі Моранбон у Пхеньяні… вже близько місяця виробляє російську військову форму», - повідомило корейській службі RFA джерело в Пхеньяні на умовах анонімності з міркувань безпеки.

«Вони роблять зимову форму та спідню білизну для солдатів на війні з Україною. Я чув від високопосадовця на фабриці, що вони отримали російську тканину для пошиття обмундирування, і росія замовляє великі партії», - сказав він.

За словами джерела, готову форму, вироблену на трьох фабриках у Пхеньяні, буде відправлено до росії товарним потягом Тюмень-Хасан.

Залізничні перевезення цим маршрутом відновилися 2 листопада після дворічної перерви через пандемію COVID-19.

За словами джерела, на кожній із фабрик у Пхеньяні працює від 500 до 1000 швейників.

До пандемії COVID-19 експортні швейні фабрики в Пхеньяні заробляли іноземну валюту, експортуючи одяг, який вони виробляли для компаній у Китаї та Східній Європі, за словами джерела, яке сказало, що отриманий ними дохід йшов на фінансування уряду через Office 39, організації, що займається збором коштів для підкупу лідера країни Кім Чен Ина та його сім'ї.

«У міру продовження війни посилюється пропаганда дружби між росією та Північною Кореєю», - сказало джерело.

«З цими новими замовленнями на військову форму для російських солдатів в Україні деякі швейні фабрики у Пхеньяні знову заробляють іноземну валюту».

До відновлення залізничних перевезень через російсько-корейський кордон сировину для обмундирування доводилося перевозити морем, повідомило RFA джерело. За його словами, протягом останнього місяця завод у Пхенсоні отримував сировину залізницею з міста Расон, розташованого на північному-сході КНДР.

«Торгівельні представники Північної Кореї в росії відправили матеріали в порт Расон з російського порту. Потім сировина відправляється до Пхеньяну та Пхенсона товарним поїздом зі станції Тюмень», - сказало друге джерело.

«Оскільки... 2 листопада відновився рух товарних поїздів між Північною Кореєю та росією, до рф надходитиме не тільки готове обмундирування, а й сировина для нового обмундирування», - сказав він.

Джерела повідомили RFA, що в районі Раджин міста Расон, яке межує з росією, є багато експортних швейних фабрик, які також будуть формувати замовлення для російських військових. За словами джерел, у найближчому майбутньому вони також виготовлятимуть черевики.