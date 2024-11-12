КНДР ратифицировала договор о взаимной обороне с россией
Киев • УНН
Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.
Северная Корея ратифицировала соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с россией, которое подписали 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщает Голос Кореи, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Указом Председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ". Глава КНДР подписал указ 11 ноября 2024 года.
Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно предоставить военную и другую помощь.
Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.
Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развитию приграничного сотрудничества.
Напомним
9 ноября россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.