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КНДР ратифицировала договор о взаимной обороне с россией

Киев  •  УНН

01:52 • 2081 просмотра

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Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Северная Корея ратифицировала соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с россией, которое подписали 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщает Голос Кореи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Указом Председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ". Глава КНДР подписал указ 11 ноября 2024 года.

Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно предоставить военную и другую помощь.

Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.

Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развитию приграничного сотрудничества.

Напомним

9 ноября россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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