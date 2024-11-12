КНДР ратифицировала договор о взаимной обороне с россией

Северная Корея ратифицировала соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с россией, которое подписали 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщает Голос Кореи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Указом Председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ". Глава КНДР подписал указ 11 ноября 2024 года.

Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно предоставить военную и другую помощь.

Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.

Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развитию приграничного сотрудничества.

Напомним

9 ноября россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.